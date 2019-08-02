Якими мають бути зупинки громадського транспорту на території Тернопільської міської територіальної громади затвердили у міській раді.

Архітектурні типи споруд розробили в управлінні містобудування, архітектури та кадастру, а погодили їх на черговому засіданні виконавчого комітету 31 липня. Рішення прийняли з метою впорядкування зовнішнього вигляду зупинок громадського транспорту.

Із додатків до рішення зрозуміло, що нові зупинки мають мати металевий каркас і сидіння та прозорі стіни і дах. Міський голова зазначив, що, враховуючи побажання тернополян, лавки на зупинках мають бути не металеві, а з іншого матеріалу, зручніші – пластикові або дерев’яні. Крім того, дах зупинки має бути непрозорий, щоб він виконував функції захисту від сонця. Нові зупинки встановлюватимуть у громаді за розробленим типом, поступово замінюватимуть на сучасні також існуючі зупинки.

Побачити оновлену зупинку вже можна на вулиці Шептицького. Цього року планують встановити зупинку нового зразка ще на вулиці Стуса в районі будинку №10. Відповідно до титульного списку капітального ремонту-встановлення зупинок громадського транспорту також будуть облаштовані дві зупинки на вулиці Проектній – біля житлового будинку №2 та церкви Архистратига Михаїла. Три зупинки встановлять у селі Кобзарівка, дві – у Малашівцях та одну – у Вертелці. На виготовлення проектно-кошторисної документації, встановлення та облаштування дев’яти зупинок з бюджету витратять 1 мільйон 750 тисяч гривень.

Ольга Трач