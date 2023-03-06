Мережа технічних засобів для фіксації перевищення швидкості руху транспортних засобів з’явиться у Тернопільській громаді.

Рішення «Про впровадження місцевої мережі стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) для фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» прийняли на сесії 3 березня.

– Йдеться про виконання вимог змін законодавства, – пояснив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Зокрема, Порядку функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Також у 2022 році були внесені зміни до бюджетного кодексу України, якими передбачено відрахування 10% від штрафів за порушення швидкісного режиму до місцевих бюджетів. Прийняття даного рішення забезпечить покращення безпеки дорожнього руху на вулицях громади і збільшить надходження до бюджету.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів за годину накладається штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів за годину – 1700 гривень. За порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів встановлено штраф у розмірі 680 гривень.