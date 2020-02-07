План місцевого економічного розвитку на 2020-2021 роки затвердили депутати під час 46 сесії міської ради. Цей документ передбачає ряд цілей для успішного розвитку громади у наступні роки.

– Цей план був розроблений в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за Економічне Зростання», – розповіла Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та праці. – Над ним працювала робоча група у складі науковців, аналітиків, представників бізнесу і громадських організацій. Вони проаналізували сучасний стан і тенденції розвитку місцевої економіки, визначили сильні і слабкі сторони громади, можливості і найбільші загрози. У результаті робоча група визначила, що Тернопільська громада – це громада вільного підприємництва, комфортна для проживання, центр розвитку спорту і туризму. На це бачення будуть спрямовані наступні цілі: підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу, стимулювання розвитку нових видів підприємницької діяльності – розвиток туризму, сільськогосподарської кооперації, залучення інвестицій – інвестиційна промоція громади, напрацювання інвестиційних пропозиції. У приєднаних селах є можливість розвивати промисловість, сільське господарство, кооперацію і зелений туризм. Плануємо залучати туди інвесторів. Вже є пропозиції для відновлюваної енергетики, для зеленого туризму, і є пропозиція на базі Кобзарівки відкрити переробне підприємство.

Реалізовуватимуть цей План за кошти місцевого бюджету ТМТГ, суб’єктів підприємницької діяльності, неурядових організацій, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством.

Ольга Трач

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