Вже наступного тижня, 20 березня, комунальні підприємства міста проведуть загальноміську толоку.

Як повідомляють у міській раді, основною метою проведення цьогорічної акції є максимальне озеленення та санітарна очистка території громади.

З метою наведення належного санітарного стану на території Тернопільської міської територіальної громади, підвищення рівня благоустрою та забезпечення виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2020 року №141 «Про проведення двомісячника благоустрою», у підтримку проекту «Озеленення України», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, комунальні підприємства, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, суб’єкти господарювання, громадські організації, мешканці міста повинні прийняти участь у виконанні робіт із впорядкування прибудинкових, прилеглих та закріплених територій, зелених зон, ремонту і висадження зелених насаджень.

У випадку неналежного прибирання території, що належить до зони відповідальності певного ЖЕКу чи ОСББ, мешканці можуть звертатися в управління муніципальної інспекції або надсилати фото на Viber за номером +38 073 015 1481.

Звертаємося до жителів з проханням долучатися до прибирання території Тернопільської міської територіальної громади.