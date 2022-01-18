Після Різдвяних свят у Тернопільській громаді побільшало хворих на COVID-19. Щоб попередити швидке поширення інфекції, посилюють контроль за дотриманням правил карантину.

Відстежують санітарно-епідемічну ситуацію мобільні групи, у складі яких — муніципальні інспектори, епідеміологи, поліціянти, фахівці Держпродспоживслужби. У разі порушень — людей попереджають та притягують до відповідальності.

“Щодня на території громади працюють мобільні групи, які відстежують дотримання карантину. Їхня кількість на вихідні збільшується, на будні дні їхня кількість зменшується, немає вже жодного закладу, де наші працівники не побували. Щодо рейдових груп, які проводять роботу, зараз ми залучили також членів громадських формувань, оскільки вони разом з нами несуть службу, а також представників муніципальної інспекції, держпродспоживслужби”, – зазначив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Протягом тижня мобільні групи у Тернопільській громаді склали понад півсотні постанов про порушення карантину. Здебільшого вони стосуються маскового режиму та вакцинації.