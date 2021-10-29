У Тернопільській громаді посилюють карантин. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Додаткові обмеження запрацюють з 1 листопада.

Дотримання карантину відстежуватимуть мобільні групи. Як повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак, у торгово-розважальних центрах, школах, громадських установах відновлять контроль за температурним режимом.

«Сфера обслуговування працюватиме за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР-тестів, аналогічна вимога стосуватиметься і громадського транспорту. Пенсіонери зможуть їздити на пільгових умовах лише у визначений час: з 10 до 16 години, з 20 до 23 00, обмеження не діятимуть у вихідні та святкові дні. У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонено проводити масові заходи».

Посилення карантинних вимог пов’язане із ускладненням епідемічної ситуації з COVID-19. За останні 10 днів в Тернопільській громаді зафіксовано у 1175 хворих на COVID-19, серед них – 79 дітей та 55 освітян.