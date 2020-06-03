Робочу групу, яка буде слідкувати за підготовкою приміщень, у яких проходитимуть вибори, створили у Тернополі. Відповідне розпорядження підписав міський голова.

Йдеться про те, щоб місця для голосувань були доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Тернопільської міської об’єднаної громади. Таку робочу групу створили враховуючи звернення громадської мережі «Опора».

Фахівці, які увійшли до складу робочої групи мають вжити заходів для максимального приведення приміщень, в яких розташовані виборчі дільниці, у відповідність до вимог Виборчого кодексу України. А саме у частині дотримання умов безперешкодного доступу людей на інвалідних візках та з порушеннями зору до виборчого процесу, забезпечення дільниць пандусами, перенесення їх на перший поверх будівель за рахунок коштів балансоутримувачів. Якщо безперешкодний доступ в тих чи інших приміщеннях неможливо забезпечити, то необхідно вказати з яких саме причин. До виконання необхідних робіт будуть залучати комунальні підприємства, установи та організації. Звітувати про виконані роботи мають щомісяця, а інформацію про кінцеве виконання робіт повинні надати до 12 жовтня цього року.

Ольга Трач