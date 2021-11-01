Додаткові карантинні обмеження запрацювали від сьогодні у Тернопільській громаді. Рішення посилити карантин прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом через збільшення рівня захворюваності.

З 1 листопада у громаді заборонено проводити масові заходи у школах і дитсадках. Сфера обслуговування працюватиме за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР-тестів, у торгових центрах контролюватимуть температурний режим і кількість відвідувачів. Громадським транспортом на пільгових умовах можна користуватися лише у визначений час: з 10 до 16.00 та з 20 до 23.00. Обмеження не діятимуть у вихідні та святкові дні.

“У зв’язку з складною епідемічною ситуацією в Тернопільській громаді, посилення карантинних вимог є необхідним. Це прості заходи, зокрема контроль та дотримання температурного режиму в усіх закладах, без винятку, обмеження масових заходів, дотримання маскового режиму. Бачимо, що ситуація з коронавірусною захворюваністю в громаді є складною, відтак необхідно уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил”.

Додамо, у Тернополі за останню добу додалося близько сотні нових випадків COVID-19, а одужало лише 17 людей. У лікарнях Тернополя перебуває 250 хворих з коронавірусом.