У селах Тернопільської міської територіальної громади оновлять будинки культури. Із міського бюджету на це виділять 350 тисяч гривень.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

– Цим рішенням просимо дозволити управлінню культури і мистецтв спрямувати кошти на поточний ремонт підлоги у будинку культури села Вертелка, – зазначив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв. – Також виділити кошти на придбання звукопідсилюючої апаратури для сільських клубів у Вертелці, Малашівцях і Кобзарівці.

На ремонт підлоги витратять 200 тисяч гривень, а на закупівлю апаратури – 150 тисяч, тобто по 50 тисяч для кожного із трьох сіл. Олександр Смик додав, що до 205-річчя з дня народження Тараса Шевченка у пронятинському будинку культури провели перший зведений концерт за участю творчих колективів із сіл Тернопільської громади і подякував всім сільським головам за сприяння у цьому заході. За його словами, початок спільної роботи пройшов успішно і необхідно й надалі підтримувати такі починання.

Нагадаємо, що раніше виконком також прийняв рішення про виділення коштів для благоустрою сіл громади: на облаштування зупинок громадського транспорту у трьох селах та оновлення вуличного освітлення у чотирьох населених пунктах. Ольга Трач