Жодного хворого на COVID-19 серед школярів не зареєстровано у Тернопільській громаді.

Про це повідомив епідеміолог центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев. Відтак проведення масових заходів наразі не становить загроз.

Загалом від початку пандемії у Тернополі від початку пандемії лабораторно підтверджено майже двадцять тисяч випадків COVID-19, втім, епідеміологи припускають, що з вірусом стикнулося більше половини населення. Наразі епідситуація стабілізувалася.

«Протягом останніх десяти днів в місті не зареєстровано жодного випадку захворювання серед дітей і серед працівників закладів освіти. Серед них практично немає людей, які знаходяться в інкубаційному періоді. Це дуже важливо, особливо з огляду на проведення масових заходів у місті. Але не дивлячись на перебування області та України у зеленій зоні, певні карантинні обмеження залишаються в силі. Вони нескладні, виконувати їх ми вже навчилися, маємо досвід. Щодо проведення випускного, епідситуація дозволяє це робити», – зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог Володимир Паничев.

Додамо, у п’ятницю в Тернополі заплановане загальноміське свято «Випускник-2021». Дійство розпочнеться о 15.00.