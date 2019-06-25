Більше тисячі спеціалістів, службовців та робітників не вистачає у Тернополі.

За даними Тернопільського міськрайонного центру зайнятості найбільше потрібно водіїв, слюсарів, електромонтерів, охоронців, продавців, менеджерів-представників торгівлі, інженерів, фахівців з програмного забезпечення, лікарів, фельдшерів, медсестер, двірників та інших. А за даними управління освіти і науки міської ради у закладах дошкільної та загальної середньої освіти не вистачає вихователів, вчителів, кухарів. Над вирішенням цієї проблеми у місті працюють вже два роки.

У серпні 2018 року депутати затвердили Порядок формування муніципального замовлення спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій міської ради. А під час сесії на початку червня 2019 року прийняли «Програму підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки». Вона спрямована на вирішення проблеми забезпечення комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради фахівцями, робітничими кадрами, крім тих, які підлягають конкурсному відбору. У документі вказано, що станом на березень 2019 року в громаді є багато вакантних професій і немає бажаючих працювати за цими професіями. Це є відчутною проблемою для громади, оскільки мешканці отримають послуги недостатньої якості та кількості.

Реалізовуватимуть Програму упродовж трьох років. На це у міському бюджеті закладуть 462 тисячі гривень. Цього року на навчання студентів, фахівців, спеціалістів і робітничих кадрів планують витратити 87 тисяч гривень. Усього заплановано підготувати 20 спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій міської ради.

Ольга Трач