Молодий київський художник Дмитро Красний у Тернополі покаже і розкаже, як він провів… ні, не минуле літо, а минулий лютий.

У лютому 2018-го він перебував у Познані по програмі «Гауде Полоніа». Що тоді відчував і переживав відобразив у художніх роботах. Частину картин, створених у Познані, він презентує 12 вересня, у тернопільській галереї «Бункермуз».

Виставка має назву «Як я провив минулого лютого». Зважаючи на сюжети робіт, можна припустити, що «провив» утворене на від слова проводити, а від дієслова «вити». Що, в принципі, підтверджує й сам автор.

– Більшу частину цієї серії графічних робіт я виконав впродовж лютого минулого року під час перебування в Познані на програмі «Гауде Полоніа», – каже Дмитро Красний. – Ці роботи передають ті смутні й сумні почуття, які переслідували мене. Це своєрідна спроба описати свій внутрішній бестіарій.

Дмитро Красний мешкає в Києві. Працює над популяризацією прінтмейкінгу в Україні. Створює роботи в техніках лінорит, офорт, шовкодрук, монотипія, літографія. Учасник персональних і колективних виставок графіки в Україні, Польщі, США, Швеції. Детальніше познайомитися з ним самим та його роботами можна буде на відкритті виставки 12 вересня о 19.00 у «Бункермузі».

Ольга Трач