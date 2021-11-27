Два колективи Тернопільської обласної філармонії відзачатимуть у грудні ювілеї. 20 років виповнюється камерному оркестру і 60 – академічному ансамблю танцю «Надзбручанка». З цієї нагоди у філармонії відбудуться ювілейні концерти.

Шанувальників камерної музики запрошують до філармонії 2 грудня о 18:30. У програмі святкового концерту – «родзинки» української та зарубіжної музики, а також приємні несподіванки.

Камерний оркестр Тернопільської обласної філармонії утворився у 2001 році. Першим художнім керівником та диригентом був випускник Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка Сергій Черняк. Це молодіжний колектив, у складі якого працюють випускники вищих навчальних закладів України: Львова, Харкова, Донецька, Тернополя, Рівного. Широкий творчий діапазон дозволяє оркестру охопити найрізноманітнішу тематику творів, написаних для різних стилів, жанрів та епох.

Колектив плідно співпрацює з відомими виконавцями і музикантами України та Західної Європи. Зараз оркестром керує випускниця Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Олена Єфремова.

Ювілейний концерт «Надзбручанки» відбудеться у філармонії 16 грудня о 18.30. Організатори зауважують, що неймовірна запальна українська енергетика, яскраві костюми, а також віртуозність, майстерність та артистизм кожного учасника створить незабутню та колоритну атмосферу вечора.

Академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» утворився у 1959 році. Першим керівником-постановником був Віталій Дяконов. У 1961 році при обласні філармонії він отримав статус професійного. Основу репертуару складають фольклорні танці Тернопілля, записані та поставлені заслуженим артистом України Олександром Данічкіним, який керував колективом впродовж 20 років. Колоритний, повний гумору танець «Вихиляс», жартівлива мініатюра «Свати», хореографічна композиція «Весілля», іскрометні «Чабани» та «Копіруш» упродовж років не сходять зі сцени.

З 1985 до 1995 року ансамблем керував Юрій Пац, який збагатив концертну програму постановками нових танців, таких як «Надзбручанка», «Ґандзя», жартівливий танок «Два дубки», та «Гопак», який з давніх часів є еталоном української хореографічної культури. Не менш цікавими стали для ансамблю постановки Сергія Забутного. Це і енергійний «Буковинський танець», і колоритний закарпатський «Дуботанець». З 2009 до 2013 років з ансамблем працював заслужений працівник культури України Ігор Николишин. Його хореографічне дійство «Вечори на хуторі біля Диканьки», танець «Дзюмбалики», поставлений на основі фольклору матеріалу Борщівського краю додали неповторності та збагатили програму колективу. Під час роботи Ігоря Олексійовича «Надзбручанка» значно підвищила свій професійний рівень, отримала звання академічного. З 2017 року до вересня 2021-го головним балетмейстером-постановником ансамблю була Юлія Якимчук. За цей час вона збагатила репертуарну палітру колективу постановками: «Пори року», «Метелиця», «Веснянка», «Нескорені УПА», вокально-хореографічною постановкою «Вербовая дощечка», музику до яких написав заслужений діяч мистецтв України Микола Шамлі. Зараз керівником оркестру «Надзбручанки» є Руслан Мищій, а головним балетмейстером – Микола Грушецький.

За 60 років свого існування колектив виконав десятки тисяч танцювальних номерів, підкоривши серця й прославляючи нашу країну по всьому світу.

Квитки на обидва ювілейні концерти можна придбати у касі філармонії.

Фото із сайту філармонії