У тернопільській Держпродспоживслужбі виявили порушень на 9 мільйонів гривень

Проведеною ревізією в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області аудитори Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області виявили порушень та недоліків загалом на суму 9,1 млн грн, зокрема тих, що призвели до втрат – 2,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Так, попри повне забезпечення потреби в коштах на оплату праці за рахунок загального фонду кошторису Головного управління на зазначену статтю витрат додатково спрямовано 2,3 млн грн власних надходжень. Окрім того, на стимулюючі виплати завищено бюджетні асигнування ще на 2,1 млн грн.

З порушенням законодавства у сфері закупівель використано бюджетних коштів на суму понад 3,5 млн. грн, зокрема, через допущення до торгів пов’язаних осіб та безпідставне збільшення ціни за одиницю товару.

Через неналежну координацію дій щодо своєчасного перерозподілу майна в період ліквідації Державної інспекції сільського господарства та утворення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (з 2016 року) Головним управлінням упущено можливість отримати активи первісною вартістю майже 1 млн. гривень.

За порушення бюджетного законодавства до Головного управління застосовано заходи впливу: попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства; зупинення операцій з бюджетними коштами; ініційовано зменшення бюджетних асигнувань.

Стосовно шести посадових осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 3 статті 164-14 КУпАП, які скеровано на розгляд суду.

Матеріали ревізії передано до правоохоронного органу для розгляду та прийняття рішення відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.