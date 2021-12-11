У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулась година запитань і відповідей «Право на право», присвячена Міжнародному дню прав людини. Захід відбувся за участі представників Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Читачі дізнались багато корисної та цікавої інформації про види прав людини, їх захист, відмінність від свобод та прав громадянина. Окрім теоретичних відомостей, юристи поділились багатьма реальними історіями з професійної діяльності.

За словами правозахисників, як правило, до центру звертаються особи, які стали об’єктами фізичного та психологічного насилля. На жаль, зазвичай агресорами виявляються близькі люди, родичі, що стає подвійною травмою для жертви.

Бібліотекарі також запросили учасників заходу ознайомитись з книжковою виставкою «Є право – значить є надія», яка стане цінним джерелом інформації як для майбутніх юристів, так і для кожного, хто хоче почуватись впевненим і захищеним.