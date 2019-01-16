У тернопільській маршрутці колядував вертеп. ВІДЕО
16/01/2019 0
Розмір тексту:
Жителі міста продовжують святкувати різдвяні свята.
Вчора, 15 січня, у Тернополі колядки звучали у переповненій маршрутці.
Про це МедіаТОРу повідомляють читачі.
Виступ колядників неабияк потішив пасажирів маршрутки, зазначає очевидиця.
У маршрутному таксі № 16 герої вертепу співали різдвяні пісні. Увесь вертеп – без діалогів і розписаних ролей. Його учасники кажуть, у громадському транспорті лунали привітання з “Різдвом Христовим” та українські колядки для підняття настрою пасажирів.
Більше відео тут.
Опубліковано Юліаною Діткун Вівторок, 15 січня 2019 р.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...