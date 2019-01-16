У тернопільській маршрутці колядував вертеп. ВІДЕО

16/01/2019 Розмір тексту:

Жителі міста продовжують святкувати різдвяні свята.

Вчора, 15 січня, у Тернополі колядки звучали у переповненій маршрутці.

Про це МедіаТОРу повідомляють читачі.

Виступ колядників неабияк потішив пасажирів маршрутки, зазначає очевидиця.

У маршрутному таксі № 16 герої вертепу співали різдвяні пісні. Увесь вертеп – без діалогів і розписаних ролей. Його учасники кажуть, у громадському транспорті лунали привітання з “Різдвом Христовим” та українські колядки для підняття настрою пасажирів.

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