У тернопільській маршрутці колядував вертеп. ВІДЕО

16/01/2019 0
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Жителі міста продовжують святкувати різдвяні свята.

Вчора, 15 січня, у Тернополі колядки звучали у переповненій маршрутці.

Про це МедіаТОРу повідомляють читачі.

Виступ колядників неабияк потішив пасажирів маршрутки, зазначає очевидиця.

У маршрутному таксі № 16 герої вертепу співали різдвяні пісні. Увесь вертеп – без діалогів і розписаних ролей. Його учасники кажуть, у громадському транспорті лунали привітання з “Різдвом Христовим” та українські колядки для підняття настрою пасажирів.

Більше відео тут.

Опубліковано Юліаною Діткун Вівторок, 15 січня 2019 р.

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