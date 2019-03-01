Файне місто брудним не буде?

01/03/2019 Розмір тексту:

Двомісячник благоустрою розпочався у Тернопільській міській територіальній громаді. Триватиме він до 30 квітня 2019 року. Рішення про його проведення затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

– Двомісячник благоустрою ми проводимо щороку, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Цьогорічне рішення відрізняється від попередніх тим, що не тільки місто будемо впорядковувати, але й всю територію громади. Створена координаційна група, яка буде перевіряти виконання передбачених заходів. Є складений перелік того, що і де саме необхідно робити: скільки дерев обрізати, висадити, відремонтувати і пофарбувати дитячі і спортивні майданчики, пісочниці, лавки, завезти пісок у пісочниці, відремонтувати сходи, вхідні двері, водостічну систему тощо. Передбачено провести і толоку на території громади, але щоб не переносити її через погодні умови, буде окреме розпорядження міського голови про її проведення. У селах громади мають укласти угоди на вивіз твердих побутових відходів та встановити контейнери для роздільного сортування сміття: для змішаних відходів, пластику і скла. Жителі сіл громади також мають ліквідувати стихійні сміттєзвалища, очистити придорожні зелені смуги та зелені зони, впорядкувати пам’ятники і сквери. Щороку для двомісячника благоустрою ми обираємо нове гасло. Але те, яке було у 2018-му сподобалося тернополянам, і ми його закріплюємо на постійно: «Файне місто брудним не буває».

У Тернополі підприємства, які обслуговують будинки також до завершення двомісячника мають облаштувати майданчики та встановити на них контейнери для роздільного сортування сміття. Особливо це стосується будинків із сміттєпроводами. Різноманітні роботи із приведення територій до належного стану передбаченій й для багатьох комунальних підприємств, лікарень, шкіл.

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопіль житлово-комунальний