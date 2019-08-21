З гори Афон на Тернопільщину привезли чудотворні ікониУ Тернополі можна помолитися до ікон з Афону. Кожна з них має свою історію та є унікальною. Святині належать монаху Митрофану, який 14 років провів на святій горі. Священнослужителі зазначають, неодноразово біля ікон траплялися чудеса. Які саме і коли можна побачити ікони на власні очі – розкаже наш журналіст Сергій Балуцький. Ікони з святої гори Афон перебувають у Тернополі. Святині належать уродженцю Тернопільщини монаху Митрофану, який 14 років перебував на Афоні і молився перед ними. Настоятель храму Вознесіння Господнього, що на проспекті Злуки, 21, Андрій Гаджала каже, неодноразово ікони проявляли свої чудеса.- Ця ікона, біля якої ми зараз стоїмо, це ікона Божої Матері Тихвенська. Коли ще отець Митрофан був у миру, а звали його Михаїл, він допомогав багато на храми і один монах подарував йому цю маленьку іконку. Коли він почав перед неї молитись, завдяки цій іконі пішов у ченці, – розповідає настоятель храму Вознесіння Господнього в Тернополі (ПЦУ) протоієрей Андрій Гаджала.