Кілька днів у Тернополі перебуває знімальна група шоу “Вдома краще”. Її ведучий – режисер, телеведучий, актор, один з ведучих шоу «Орел і решка» Євген Синельников.

Відео зі зйомок Євген Синельников опублікував в Instagram, повідомляють Тернополяни. У Тернополі ведучий оглядає місто, шукає родзинки, про які розповідає глядачам.

Про зйомки програми у Тернополі у Facebook написав керівник туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук: “Знімаємо проект від Орел і Решка – “Вдома краще” з Евгеном Синельниковим”.

“Вдома краще” – це шоу про подорожі по рідній країні. Про те, куди варто вирушити на вихідних в Україні. У програмі немає сценарію і продуманих локацій: Женя Синельников йде тільки в ті місця, які йому радять місцеві жителі.