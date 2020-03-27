42 нові машини швидкої допомоги прибули у Тернопіль. Частина з них залишаться для потреб мешканців нашого міста, а інша – поїде у райони Тернопільщини.

Автопарк було відновлено спільними зусиллями Тернопільської міської та обласної ради. Загальний бюджет на закупівлю автомобілів складав 106 млн. грн, з них 26 млн.грн було виділено Тернопільською міською радою.

«Хочу подякувати, перш за все, працівникам швидкої допомоги, всім медикам за їхню мужність, героїзм, за роботу. Дуже вчасно отримує ці автомобілі Тернопільська область. Подяка всій обласній раді за підтримку і співфінансування у придбанні цього транспорту, який на сьогодні, як ніколи, потрібний для міста . Бажаю всім медикам і всім тернополянам, щоб ці автомобілі врятували не одне життя», – зазначає міський голова Сергій Надал.