У Тернопіль “підкидають” цілі зграї бездомних собак?

07/03/2019 Розмір тексту:

У Тернопіль “підкидають” цілі зграї чіпованих собак. Таку думку висловили тернопільські зооволонтери у одній із своїх спільнот.

“Викидають стаями стерилізованих собак по Тернополю. Хлібзавод – 6 нових собак, яких тут не було років 5 то точно. Стерилізовані недавно, бо видно що бірки нові. Звідки? Це запрацював Зооцентр під новим керівництвом? Але вони мають повертати на місця відлову, а не випускати де заманеться. Чи це вивозять з інших регіонів? Знаю що таке практикують. І взагалі в Тернополі собаки по закону підлягають відлову”, – пише волонтер Natalija Butenko‎.

Дівчині оперативно відповіли, що ТОВ “Зооцентр” не працює. У коментарях до допису інші люди, які займаються безпритульними собаками розповідають, що про такі випадки чуть не вперше, і що дійсно є люди, які перевозять собак із одного міста в інше. Оскільки в Україні діхє закон про гуманне ставлення до тварин, то такі “бізнесмени” отримують гроші за те, що “прилаштовують” собак, насправді ж – просто перевозять в інше місто. За словами волонтерів, ціна за одну таку собаку становить 600 гривень. Вони також зазначають, що дійсно бачать цілі зграї нових дорослих особин собак, які, хоч і чіповані (з сережками), та навряд чи стерилізовані.

“, – пише . про кого йдеться – не відомо, втім очевидно, що і інші міста мають схожий клопіт.

“Шість нових собак з новими кліпсами. Собаки мирні але я їх ніколи не бачила на Дружбі. Тримаються зграєю, значить вони знають одна одну. Це звідкісь завезені собаки значить”, – констатує інша дописувачка.

Джерело: Реально