КП «Тернопільелектротранс» уклав угоду з ПриватБанком на придбання в лізинг 20-ти нових автобусів білоруського виробництва «МАЗ 206».

Як розповідає міський голова Сергій Надал, уже незабаром тернопільський комунальний автопарк поповниться абсолютно новим транспортом. Придбання цих автобусів є черговим кроком до створення єдиної транспортної компанії у Тернополі.

Зазначимо, що на даний момент мережу громадського транспорту Тернополя обслуговує 24 комунальних низькопідлогових автобуси – 21 «МАN» та три – ЛАЗи.