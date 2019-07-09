Теребовлянська об’єднана громада стала однією із переможниць конкурсу малих грантів «DREAMaction 3.0».

Усього на цей конкурс надійшло більше 180 заявок від громад з 23 областей України. З них журі обрало чотири проекти. На реалізацію кращих ідей може бути виділено до ста тисяч гривень. Грантові кошти надають на умовах співфінансування. Конкурс має на меті підтримати об’єднані територіальні громади в реалізації практичних урбаністичних проектів задля підвищення якості умов та життя громад.

Проект, який запропонували представники Теребовлянської ОТГ має назву “Інша КРАМниця”.

«Інша КРАМниця» – це новий майданчика для вирішення соціальних проблем жителів громади, – повідомляють в Теребовлянській ОТГ. Йдеться про створення нової платформи—інкубатора для розвитку підприємництва, навичок комунікації та соціальної адаптації осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Це буде неформатна крамниця, що об’єднає сім’ї різного майнового стану для взаємної підтримки: адресної допомоги речами та наставництва. Люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, будуть вчитися працювати у цій крамниці та водночас вирішуватимуть власні соціальні проблеми. Біля закладу буде встановлено контейнер, де кожен охочий зможе поділитися одягом та речами побуту – вживаними або новими, такими, що не знадобилися. Усі ці речі працівники крамниці, тобто ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, будуть впорядковувати і сортувати. Частину речей вони зможуть реалізувати, а виручені кошти, спільно з наставником – працівником соціальної сфери Теребовлянської громади, – розділити на першочергові потреби власної сім’ї, накопичити як стартовий капітал для маленької власної справи або ж – використати як благодійну допомогу для потребуючих жителів ОТГ. Також зібрані речі будуть адресно надавати малозабезпеченим сім’ям, яким потрібен одяг чи інші, наявні в крамниці, речі».

Автори цього соціального проекту зазначають, що він націлений розвивати у тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, такі вміння, як організація домашнього побуту, планування сімейного бюджету, комунікація з іншими сім’ями та відвідувачами крамниці. Вони вірять, що взаємна допомога та підтримка між жителями громади та віра у власні сили допоможе частині сімей вийти зі складного становища і стати щасливішими.

Ольга Трач