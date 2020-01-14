«Подаруй дитині Різдвяний настрій» – акцію під такою назвою організували у Теребовлі.

У містечку лунали колядки, Різдвяні постановки, виступи, а по завершенню дійства малеча отримала подарунки.

«Різдво – моє улюблене свято», – каже десятирічна Улянка Горбик. Дівчинка знає напам’ять більше десяти колядок і кілька десятків віршів. «Кожного року вчу щось нове і повторюю старе. Різдвяні історії – мої улюблені. Подобається також проводити час за Різдвяним столом зі своїми рідними і, звісно, отримувати подарунки».

У Теребовлі Різдвяну акцію організував благодійний фонд “Діти допомагають дітям” та християнська церква “Нове життя”. Зібралися на свято жителі Теребовлі і навколишніх сіл. Усі учасники, а це майже 80 дітей, отримали різдвяні подарунки від міжнародної благодійної християнської організації “Samaritan’s Purse”.

Софія Романська