У пункті незламності «Тепле місто», який діє у Центрі дозвілля і молодіжних ініціатив на проспекті Злуки, 45 у Тернополі, облаштували потужний генератор. Жителі міста тут можуть зігрітися, відпочити, зарядити електронні пристрої.

Тернополянка Оксана Муляр прийшла до пункту незламності попрацювати за ноутбуком. Дівчина перекладає тексти іноземними мовами.

«Я працюю дистанційно, зараз виконую термінове завдання. Електрики немає, а я мушу вкластися в терміни. Я працюю перекладачем в закордонній фірмі, мушу дотримуватися дедлайнів. А зараз час, ситуація зі світлом не дуже дозволяє це робити. Добре, що є такі пункти, це можливість вирішити ситуацію. Хоча загалом все це дуже непросто», – каже дівчина.

Генератор облаштували завдяки підтримці Тернопільської обласної організації Червоного Хреста та Швейцарської організації Червоного Хреста.