Вифлеємський вогонь миру передали пластуни тернопільським студентам. Напередодні Святого вечора його отримали студенти, викладачі, працівники технічного університету.

За традицією, першим лампадку від символічного вогню запалив ректор університету, професор Петро Ясній, який висловив подяку пластунам, що уже третій рік поспіль з почесною місією відвідують університет в передріздвяний час, щоб передати вогонь миру і єднання усім, хто його очікує.

«Цей вогонь дуже символічний тим, що світло є символом тепла, любові, добра, яким ми ділимося. Так пластуни нагадують про те, наскільки важливо робити добрі справи і наскільки просто ділитися добром», — зауважив духовний капелан університету отець Ярослав Шевчук.

Всі охочі могли запалити свічки від Вифлеємського вогню, щоб потім з нього розпочати Святу Вечерю.

Софія Романська