У таборі в Карпатах отруїлися діти з Тернополя

Масштабне отруєння дітей сталося сьогодні (16 липня) у таборі “Дитяча республіка Deluxe”, що знаходиться поблизу Яремче.

Про тривожну ситуацію, як склалася, сайту 0352.ua повідомив мешканець Тернополя Володимир (прізвище чоловіка редакції відоме), чиї діти теж отруїлися у даному таборі.

Велика кількість діток відчули слабкість і почали непритомніти, довелося терміново звертатися по медичну допомогу.

За попередньою інформацією, з кожною хвилиною ситуація погіршується. Дітей, які злягають із отруєнням, стає все більше. У табір вже прибула поліція для з’ясування усіх обставин.

Напередодні у таборі не було електроенергії, тому є припущення, що харчі в холодильниках могли зіпсуватися. Наразі ще невідомо, чим саме отруїлися діти. І чому зіпсовані харчі були допущенні для харчування.

Детальніше за розвитком подій стежте в наших наступних публікаціях.