Річницю Незалежності України святкуватимемо вже цього місяця. До цієї дати у культурно-просвітницьких закладах області вже діють різноманітні виставки.

Одну із них підготували і в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На ній представлені вишиті рушники із фондів музею у синьо-жовтих кольорах із сіл Кошляки (Підволочищина), Великі Гаї (Тернопільський район), Гиновичі (Бережанщина), Вербівці (Теребовлянщина). Вироби датуються 1930-40-ми роками.

– Привертає увагу авторський рушник із селища Ланівці з уривком із вірша Тараса Шевченка «І Архімед, і Галілей», – розповіли у музеї. – Цікавий також рушник із зображенням «Тризуба», який у 1980-х роках відтворила Леся Орун за мотивами давнього церковного рушника, що в 1930-их роках був в інтер’єрі церкви Святої Покрови у селі Золота Слобода, що на Козівщині. Доповнюють виставку дві вишиті у синьо-жовтих тонах чоловічі краватки, одна із села Дичків Тернопільського району, виготовлена дбайливими руками вишивальниці у далекому 1932 році, а друга – з Тернополя, виготовлена у 2016 році. Цікавими у мистецькому вирішенні є вишиті невеличкі рушнички та серветки із різних сіл Тернопільщини.

Оглянути цю експозицію можна до 18 серпня. До речі, у музеї змінився графік роботи. Тепер він працює щодня з 10 до 19 години, в тому числі у вихідні. Каса працює до 18.30. Телефон для довідок: 0352-52-44-77.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці