У свій день народження: на Херсонщині загинув Олександр Петришин з Чорткова

Чортків знову втрачає на війні кращих із кращих – від рук окупантів загинув чортків’янин Олександр Петришин.

Як повідомили у Чортківській міській раді, чоловік боронив Україну на Південному напрямку, служив старшим сержантом 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти військової частини А4279.

Загинув Олександр під час виконання бойового завдання на Херсонщині, внаслідок отриманих травм несумісних із життям у свій день народження – 1 жовтня.

Знайомі та друзі чоловіка згадують про нього лише хороше. За словами сусідів, Олександр завжди готовий був допомогти та радо відгукувався на будь-які прохання.

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“Захист та боротьба за Україну – звична справа для Воїна. Війна для нього розпочалася ще вісім років тому, бо чоловік брав участь в АТО, захищаючи східні кордони нашої держави. Після повномасштабного вторгнення росії, Олександр не зміг залишатися осторонь і в перший день війни знову пішов на фронт.

Залишилися у Воїна батьки, дружина та діти.

Вічна пам’ять Герою!”, – зазначають у міській раді.

Про дату зустрічі воїна у Чорткові, а також чину похорону Чортківська міська рада повідомить згодом