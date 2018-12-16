У свято Андрія тернополянці наробили великих збитків

16/12/2018 Розмір тексту:

До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка зазначила, що потерпіла від рук крадія, який завдав їй збитків на суму майже 30 000 гривень.

У ході спілкування з потерпілою поліцейським вдалося дізнатися, що подія трапилася в четвер, 13 грудня, в вечірню пору. За словами жінки, коли вона спільно з працівниками розвантажували товар з її транспортного засобу, невідомий чоловік впав неподалік іномарки.

Допоки вони спілкували з невідомим, інший непомітно поцупив жіночу сумочку з всіма особистими документами, готівкою та дороговартісним засобом зв’язку. Зникнення майна тернополянка виявила вже через певний проміжок часу, коли виникла необхідність в грошових коштах. За допомогою звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.