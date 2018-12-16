У свято Андрія тернополянці наробили великих збитків
До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка зазначила, що потерпіла від рук крадія, який завдав їй збитків на суму майже 30 000 гривень.
У ході спілкування з потерпілою поліцейським вдалося дізнатися, що подія трапилася в четвер, 13 грудня, в вечірню пору. За словами жінки, коли вона спільно з працівниками розвантажували товар з її транспортного засобу, невідомий чоловік впав неподалік іномарки.
Допоки вони спілкували з невідомим, інший непомітно поцупив жіночу сумочку з всіма особистими документами, готівкою та дороговартісним засобом зв’язку. Зникнення майна тернополянка виявила вже через певний проміжок часу, коли виникла необхідність в грошових коштах. За допомогою звернулася до працівників поліції.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.
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