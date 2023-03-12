Унікальний пам’ятник видатному українцю Тарасу Шевченку відкрили на території Індустріального парку «Західноукраїнський промисловий ХАБ» у Великоберезовицькій громаді.

Урочистості відбулись у 209-ту річницю з дня народження Кобзаря, повідомляють на сторінці громади.

Постамент зроблений в стилі «індастріал», а сам бюст реставрований після часів простою. Багато років тому його знайшли на складах старого радянського підприємства-гіганта. Важить пам’ятник понад тонну.

Погруддя Тараса Шевченка відреставрували і встановили на постамент з елементів промислового обладнання, здебільшого шестерень. Окрім цього з металу виготовили квіти у кошику та розгорнуту книгу зі словами Кобзаря.

Також на монументі викарбувані слова Тараса Шевченка: «У кожного своя доля і свій шлях широкий…».