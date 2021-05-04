У Страсну п’ятницю: колишнього рибінспектора і головного лікаря спіймали на браконьєрстві. ФОТО

В ніч з 30 квітня на 1 травня представники ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” спільно із Управлінням муніципальної інспекції Тернопільської міської ради здійснили рибоохоронний рейд на Івачівському водосховищі поблизу сіл Глядки та Чернихів.

Під час патрулювання території, що входить до об’єкту природно-заповідного фонду, було виявлено незаконний вилов риби групою осіб. Порушників затримали «на гарячому», коли вони саме виставляли сітки у воду.

Як повідомляють на сторінці громадської організації, браконьєрами виявилися колишній інспектор «Тернопільрибоохорони» та «Головрибводу України» Богдан Кочій, який попався на подібному правопорушенні не вперше, та головний лікар Байковецької об’єднаної громади Володимир Мащак.

За даним фактом Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до ЄРДЕР за ст. 249 КК України. Складено 4 протоколи за ч. 4 ст. 85 та ст. 91 КУпАП.