У Польщі в автокатастрофі загинув наш земляк Ігор Широкий, якому було всього 20 років.

Сумну звістку повідомили в спільноті Підслухано в Підгайцях‎, передає Ternopil.te.ua.

У п’ятницю ввечері під Олавою сталася серйозна ДТП. У лобовому зіткненні двох легкових автомобілів постраждали дві людини.

Аварія сталася близько 19 год. на дорозі 396 на ділянці Янікув – Вуйціце. На кривій лісовій ділянці дороги сталося зіткнулися два легкові автомобілі. Сила удару була настільки великою, що обидва транспортні засоби були сильно пошкоджені, зрештою, це добре видно на фото.

За інформацією спільноти, загиблий – мешканець Підгаєцького району.

У мережі збирають гроші, щоб доставити тіло земляка додому. Для транспортування необхідно приблизно 70 000 гривень.