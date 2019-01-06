У страшній аварії на Тернопільщині загинув юний футболіст

06/01/2019 0
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У вчорашній страшній ДТП на Тернопільщині загинув юний футболіст Процюк Михайло.

Про це повідомляє Тернопільська липа за інформацією соцмереж.

“Велика втрата і страшна трагедія прийшла в наш дім КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» .
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким від всієї нашої футбольної родини з приводу загибелі гравця команди U-12 Процюка Михайла. Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в наших серцях.
Упокій Господи його душу”.

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