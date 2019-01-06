У страшній аварії на Тернопільщині загинув юний футболіст
06/01/2019 0
Розмір тексту:
У вчорашній страшній ДТП на Тернопільщині загинув юний футболіст Процюк Михайло.
Про це повідомляє Тернопільська липа за інформацією соцмереж.
“Велика втрата і страшна трагедія прийшла в наш дім КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» .
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким від всієї нашої футбольної родини з приводу загибелі гравця команди U-12 Процюка Михайла. Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в наших серцях.
Упокій Господи його душу”.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...