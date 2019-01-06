У страшній аварії на Тернопільщині загинув юний футболіст

06/01/2019 Розмір тексту:

У вчорашній страшній ДТП на Тернопільщині загинув юний футболіст Процюк Михайло.

Про це повідомляє Тернопільська липа за інформацією соцмереж.

“Велика втрата і страшна трагедія прийшла в наш дім КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» .

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким від всієї нашої футбольної родини з приводу загибелі гравця команди U-12 Процюка Михайла. Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в наших серцях.

Упокій Господи його душу”.