ХХІІ Міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини» зібрав в урочищі Бичова на Монастирищині тисячі жителів різних регіонів України та закордону. Порядок та дотримання карантинних правил відстежують поліціянти та фахівці Держпродспоживслужби.

Фестиваль розпочався традиційною урочистою ходою центральною вулицею Монастириськ. Учасники дійства поклали квіти до монумента Тарасу Шевченку та пам’ятного знаку жертвам депортації. До концертної програми долучилися близько тисячі артистів. «Кожного року приїжджаємо на ватру. Це місце спіткання лемків. Тут збираються діти, внуки тих, хто були депортовані з Лемківщини в 44-46 роках. Монастирищина стала так званою столицею лемків в Україні. Добре, що цього року цей фестиваль відбувається у звичайному традиційному форматі. Бо ця подія для нас всіх надзвичайно важлива, вона нас об’єднує, допомагає зберігати історію», – каже учасник фестивалю, письменник Ярослав Теплий.

Упродовж двох днів під облаштованим на лісовій галявині куполом виступатимуть аматори й професійні майстри сцени, лемківські народні колективи та виконавці, триватимуть виставки на лемківську тематику, ігри, дегустація страв, приготовлених за давніми рецептами господинь з Лемківщини. “Торік нам не вдалося зібратися на фестиваль через пандемію коронавірусу. Ми збиралися в онлайн-режимі. Цього року плануємо провести наше традиційне свято. Очікуємо лемків з різних куточків України та закордону. Минулими роками у нас були представники різних континентів, у яких проживають лемки: Америка, Канада, Польща, Словаччина, Хорватія, Сербія, Україна. Звісно, найбільше лемків в Україні – близько 200 тисяч, в інших країнах – десятки тисяч. Запаливши нашу традиційну ватру, ми сподіваємося зберігати і поширювати нашу культуру. Ватра означає для нас надію на майбутнє. Зібранням лемків з різних куточків світу ми хочемо показати нашу єдність”, – розповідає голова організаційного комітету фестивалю Олександр Венгринович.

Під час урочистого відкриття фестивалю підняли Державний прапор України і стяг Всеукраїнського товариства «Лемківщина», а також традиційно запалили лемківську ватру як символ єднання у рідній культурі та звичаях.

Додамо, торік через карантинні обмеження Міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбувся онлайн.