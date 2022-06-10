9 червня близько 14 години на лінію “102” надійшло повідомлення від жительки Збаража. Заявниця розповіла, що виявила в місцевому ставку тіло невідомого чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники. Поліцейські встановили, що це житель одного із сіл 1966 року народження. За попередньою інформацією, чоловік прийшов на водойму рибалити і йому стало погано. Труп потопельника направили для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці розповідають, що під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведінки і беззаперечно їх виконувати:

• не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

• не запливайте за буї, відчувши втому перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук;

• потрапивши в течію не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега;

• не губіться потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога глибше пірнайте і потужним ривком спробуйте випірнути убік;

• не допускайте грубих ігор під час купання;

• не залишайте дітей без догляду;

• обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести далеко від берега.

І пам’ятайте: паніка – головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся і подумайте яким чином підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впевнено триматися на воді.