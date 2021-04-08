У ставку на Тернопільщині втопився чоловік

Тіло чоловіка з ставка між селом Гринька та Ланівцями 7 квітня витягували працівники служби надзвичайних ситуацій. Його за два метри від берега побачив у воді місцевий рибалка. Він викликав поліцію та швидку.

Як з’ясувалося, загиблий – житель райцентру, 1971. Мешкав неподалік ставка. При попередньому огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив.

За словами сусідів, за життя чоловік зловживав спиртними напоями. Востаннє його бачили шостого квітня у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Даний факт внесено в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з позначкою”нещасний випадок”.