У США знайшли мешканця Тернопільщини, який зник шість років тому

Василь Зарівний безслідно зник у США у грудні 2016 року.

Востаннє говорив із рідними перед святом Миколая і раптом одного дня його телефон перестав відповідати, не виходив хлопець на зв’язок і через соціальні мережі. Його батьки та сестра припускали, що, можливо, його затримала поліція, бо перебував у чужій країні нелегально.

Щодня рідні чекали на звістку від нього, але спливали важкі дні, місяці та роки невідомості, а хлопець не заявляв про себе. До поліції не зверталися, боялися нашкодити йому, бо раптом свідомо переховується від правоохоронців. Про це у 2018 році писала Нова Тернопільська газета.

Про те, що земляка знайшли у Чикаго повідомив у соцмережі активіст Роман Довбенко. Як виявилося, чоловік опинився на вулиці в чужій країні, втратив документи.

Інформацію про те, що Василь Зарівний знайшовся, підтвердила «Терену» його сестра Марія. Наразі вона не знає подробиць, адже зайнята лікуванням хворої матері. За її словами, зараз вирішується питання, яким чином доправити брата на Батьківщину.

Джерело: Терен