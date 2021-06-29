19-річний юнак втопився у Тернопільському ставі учора. 22 червня вода забрала життя 62-річного чоловіка у Шумській громаді. А від початку року на водоймах області загинуло 11 людей.

Трагічні випадки стаються через нехтування елементарними правилами безпеки, – каже речниця ДСНС в області Ірина Крупа. За її словами, у спекотну пору люди масово відпочивають біля водойм, які не облаштовані для купання.

“Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/сек, температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С. Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря. Після прийняття їжі купатися рекомендується не раніше, ніж через 1,5-2 години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно”.

Рятувальники наголошують: алкоголь і відпочинок біля води — речі несумісні. Відтак жителів краю просять не нехтувати безпекою.