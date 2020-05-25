Нещодавно у Тернополі дорослий чоловік побив двох 15-річних хлопців. Як згодом повідомили правоохоронці, конфлікт виник на вулиці Острозького.

Відео побиття оприлюднила на сторінці спільноти в мережі Фейсбук користувачка Таня Яворська.

“Жесть! Що твориться? Троє дорослих людей вирішили, що можуть бити по голові підлітків за куріння цигарок”, – написала жінка.

Як повідомляла поліція, то підлітки палили та шуміли під вікнами багатоповерхівки. Зауваження їм зробила місцева мешканка. Натомість один із хлопців обізвав жінку. Заступитися за дружину вирішив її чоловік зі знайомим. У результаті останній завдав ударів школярам.

Джерело: Галас

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