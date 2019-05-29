Ями на українських дорогах можуть бути романтичними, переконані на Тернопільщині.

У фейсбуці потролили, як біля вибоїни у формі серця можна освідчуватися у коханні, повідомляє zik.ua.

Фотографію «романтичної» ями опублікував у групі «Що нового у Козові?» Віктор Старущак. Вибоїни на автошляхах і пішохідних доріжках часто залишаються на своєму місці роками, тож могли б слугувати туристичними об’єктами.

«Козова, завод, біля шкільної майстерні, вулиця Вітошинського. Яма-калабаня у вигляді серця, ще бракує в серце квіти поставити посадити… Ями-калабані люблять Козову», – написав чоловік.

