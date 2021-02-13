Дорожники на Тернопільщині долають наслідки снігової стихії. Попри цілодобову роботу, окремі ділянки автошляхів переметені. Відтак без транспортного сполучення залишилися віддалені населені пункти Шумського, Збаразького, Чортківського, Бощівського та Заліщицького районів.

Аби забезпечити проїзд дорогами області без перепочинку шосту добу працює 170 шляховиків. Вони чистять і посипають майже 1,5 тисячі кілометрів автошляхів, – про це повідомив в. о. начальника служби автомобільних доріг області Микола Довгошия. У снігові замети потрапило майже півсотні вантажівок.

«Завдяки скоординованій роботі із патрульною поліцією перекриття руху уночі вдалося уникнути. Вантажівкам, котрі не змогли самостійно виїхати, оперативно надали допомогу та не допустили утворення транспортного колапсу. Із переметів дорожники відбуксирували 56 фур. Ліквідовують наслідки завірюхи 170 шляховиків. На дорогах державного значення працює 170 спецмашин. Використано 198 тонн. солі та 2854 тонн. суміші солі та піску».

У службі автомобільних доріг області наголошують: першочергово ліквідовують наслідки негоди на автошляхах міжнародного, національного та регіонального значення. З огляду на сильний мороз водіїв просять не вирушати без необхідності у далекі поїздки.