У снігових заметах на Тернопільщині застрягло 9 швидких та 22 легківки

Майже двісті людей постраждали від снігової стихії минулої доби на Тернопільщині. Рятувальники витягували із снігових заметів 9 швидких допомог, буксирували 22 легківки та два рейсові автобуси.

Негода вирує на Тернопільщині. Часто вибратися із снігових заметів водії автомобілів не можуть без допомоги рятувальників. Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, рятувальники надали допомогу 157 жителям краю.

“У с. Якимівці Кременецького району черговим караулом здійснено буксирування зі снігового замету рейсового автобуса, в якому перебувало 50 людей. У с. Залісся Чортківського району витягували із снігового замету автомобіль екстерної медичної допомоги, а також буксирували 4 легкових автомобілі. Всього надано допомогу 6 особам. У селі Гаї Шевченківські витягували зі снігового замету 2 мікроавтобуси. У Хмелівці Тернопільського району буксирували зі снігового замету рейсового автобуса, в якому перебувало 50 пасажирів. Поблизу с. Білоголови Тернопільського району із снігового замету витягували автомобіль екстерної медичної допомоги. У Кременецькому районі буксирували 2 легкових автомобілі, в яких перебувало 4 особи. У с. Ласківці Тернопільського району витягували зі снігового замету 1 легковий автомобіль, в якому перебувало 5 осіб”.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стихія лютуватиме на Тернопільщині у протягом наступної доби. Можливі хуртовини, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 — 20 метрів за секунду, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.