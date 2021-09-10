У Теребовлі дві жінки побили свою знайому, яку звинуватили в інтимних стосунках із чоловіком нападниці.

Про це йдеться у рішенні Теребовянського районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Так, жінки магазині “Смаколик” побили потерпілу. У тої діагностували легкі тілесні ушкодженя.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень визнали, погодившись з обставинами описаними в обвинувальному акті.

Між ними та потерпілою виникли неприязні відносини, оскільки остання мала стосунки із чоловіком обвинуваченої, намагалася зруйнувати їхню сім`ю, конфлікт загострився після того, як потерпіла сказала неповнолітньому сину обвинуваченої, що має намір проживати з його татом. Розуміють, що конфлікт потрібно було вирішувати в інший спосіб, але на той час під впливом емоцій так вчинили.

Потерпіла в судовому засіданні розпоіла, що дійсно мала відносини з чоловіком обвинуваченої, писала їй про це СМС повідомлення, 05.04.2021 року, ближче обіду, обвинувачені прийшли до неї на роботу в магазин «Смаколик», нанесли їй численні удари, внаслідок яких потерпіла отримала ушкодження описані в обвинувальному акті, просила для них суворого покарання.

Суд визнав нападниць винними та присудив їм 510 грн штрафу.