Будівельні організації Тернопільської області пропонують актуальні вакансії із зарплатою до 12 тисяч гривень. Їм потрібні працівники на електромонтажні роботи: формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, зварники арматурних сіток та каркасів; головний бухгалтер.

Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Цього року у службу зайнятості вже було подано більше 200 вакансій для фахівців будівельної галузі, з них: 76 – на спорудження житлових і нежитлових будівель, 75 – на спеціалізовані роботи: електромонтажні, штукатурні та інші роботи із завершення будівництва, 51 – на будівництво споруд: доріг, автострад, мостів. Більшість із них вже укомплектовані, проте попит на фахівців цієї сфери є завжди.

У службі зайнятості зауважують, що якщо є бажання працювати у будівельній галузі, але немає відповідного фахового рівня, то за їхнім спрямуванням можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію, у тому числі через стажування безпосередньо на робочих місцях. Також, особи віком після 45 років, можуть отримати ваучер на навчання за певними професіями будівельної сфери. За більш детальною інформацією треба звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або на «гарячі» телефонні лінії Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756, (0352) 23-51-95, з питань профнавчання – (0352) 52-55-57.