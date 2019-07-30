Нагадаємо, учора на автошляху «Тернопіль-Жванець» люди перекрили рух великогабаритного транспорту з вимогами відремонтувати дорогу. На акцію протесту вийшло більше сотні жителів Підволочиського району та міста Скалата.

Як розповів протестувальник Ігор Бойко, дорога між Скалатом і Колодіївкою у жахливому стані. Під час дощу проїзд стає майже неможливим.

«Ями настільки великі, що можна колеса там загубити. Дорога просто страшна. Ми пробували і раніше звертатися до влади, просили ремонту, але поки результату нема жодного. Тому вирішили разом перекрити дорогу, може хоч так нас почують. Не пропускали саме великогабаритних машин, бо саме вони і стали причиною того жаху на дорогах».

Люди наголошують: термінового ремонту потребує близько сорока кілометрів автошляху. У службі автомобільних доріг запевнили: проект ремонту складатимуть відзавтра, і вже цього тижня розпочнуть роботу на цьому автошляху. Втім, через спекотну погоду до 4 серпня рух великовантажних транспортних засобів у денну пору заборонений.

«У зв’язку зі спекотними погодними умовами, у період з 29 липня до 4 серпня, на території області введено температурний режим. Якщо температура повітря вдень вище 28°C, рух вантажного транспорту, вага якого становить більше ніж 24 тонни, буде тимчасово обмежено».

Софія Романська



