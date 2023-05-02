У слідчий ізолятор на Тернопільщині хотіли передати наркотики в зубній пасті. ФОТО

У двох чоловіків, які перебувають у слідчому ізоляторі, працівники установи виявили та вилучили заборонені речовини.

Один із підозрюваних перебуває в СІЗО за крадіжки, грабежі та розбої. У нього під час обшуків черговий ізолятора знайшов згорток з подрібненою зеленою речовиною. Марихуану чоловік ховав у своїй камері.

На місці злочину працювали слідчі чортківського райвідділу поліції. За це правопорушення чоловік відповідатиме тепер ще й згідно зі статтею 309 ККУ.

Ще один тернополянин, який очікує рішення суду в чортківському СІЗО, намагався отримати заборонені речовини через пошту.

Перебуваючи на волі, він для себе заздалегідь підготував передачу. Вона на ім’я ув’язненого надійшла 1 травня. Під час перевірки пакунка працівники СІЗО виявили 4 пластикових згортки з речовиною, схожою на амфетамін. Наркотики знаходилися у зубній пасті.

Слідчі встановили, що відправлення надійшло із Тернополя. Працівники поліції з’ясовують, хто надіслав посилку в пенітенціарну установу.

Наркотики вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.