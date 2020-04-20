Лікування COVID-19 в Україні забезпечують державні та комунальні заклади. Відтак для пацієнтів воно залишається безоплатним. А державі одна доба лікування людини у середньо-важкому стані обходиться у півтори тисячі гривень. Отримувати допомогу у приватних клініках заборонено.

Нагадаємо, у Тернополі визначено дві госпітальні бази для лікування хворих на коронавірус: лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня. Наразі ці заклади забезпечені усім необхідним, – запевнив начальник управління охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Резервним закладом визначено університетську лікарню.

“Лікарня швидкої допомоги отримала моніторинг спостереження 11 штук за кошти міського бюджету. Також цього тижня отримано 7 апаратів штучної вентиляції легень за кошти благодійників. За кошти міського бюджету придбано засоби для дезінфекції. Також придбані засоби індивідуального захисту, медикаменти: понад 16 тис. масок, 3400 респіраторів, понад 3 тис протиепідемічних костюмів, понад 6 тис. бахіл. Всі наші заклади наразі забезпечені необхідними засобами, але активно продовжується закупівля і надалі. Проводиться тестування цільових груп населення, зокрема проведено понад 833 швидких тестів, кількість позитивних результатів була 73, методом ПЛР досліджено 59 зразків, у семи пацієнтів діагноз підтвердився. Ці пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, на спостереженні у сімейних лікарів. Вікова категорія інфікованих коронавірусом тернополян: 30 — 49 років. Це соціально-активна група населення. Потрібно бути настороженими усім, не тільки мешканцям старшого віку”.

У Тернополі розширять групи людей для проведення планового тестування на коронавірус. Таким чином планують попередити масове зараження. За прогнозами епідеміологів, після Великодня ймовірний підйом рівня захворюваності.

Софія Романська

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