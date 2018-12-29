У січні на Тернопільщині передбачають тріскучі морози

29/12/2018 Розмір тексту:

Новий рік принесе на Тернопільщину похолодання. За прогнозами метеорологів, у січні до України навідаються тріскучі морози. Щоправда на заході морозитиме не так сильно, як в інших регіонах України.

Упродовж доби в регіоні стовпчики термометрів коливатимуться від нуля до двох градусів тепла, – повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. Не обійдеться без опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. А от ближче до Новорічної ночі на Тернопільщині холоднішатиме. Аналогічні тенденції спостерігатиметься і в інших областях.

«У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2 -9, місцями до -10 -14 градусів. У денні години в суботу-неділю у більшості регіонів очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У західних областях та в південній частині вночі близько нуля, вдень +1+5 градусів. Опади будуть періодичні, невеликі – сніг чи дощ, залежно від температури повітря. Щодо першого січня, то температура повітря становитиме -3 -10 градусів. Можливий невеликий сніг. 2 січня в Україні побільшає опадів та посилиться вітер.

3-го січня посиляться морози», – повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, січень на Тернопільщині буде більш морозяним, а відтак і холоднішим.

Софія Романська