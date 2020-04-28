Учора в Шумському районі від коронавірусу померло двоє чоловіків віком 55 та 66 років. Відтак кількість летальних випадків на Тернопільщині сягнула дванадцяти.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Літні люди під час контакту із зараженими інфікуються тотально, – наголошують лікарі. На жаль, у нашому регіоні цими днями побільшало хворих коронавірусом саме серед людей літнього віку. Епідеміологи пов’язують це із порушенням карантинних обмежень “Інтенсивний показник захворюваності на коронавірус складає 58,7 на сто тисяч населення. На жаль, цей показник продовжує зростати. Перевищує середньообласні показники захворюваність у Кременецькому, Козівському районі, Заліщицькому, Бучацькому, Монастириському районах. Минулої доби захворюваність перевищила середньообласний показник, 40 і більше хворих за добу. На щастя, Тернопіль щодо захворюваності виглядає краще, ніж область в цілому. В Тернополі дуже низькі темпи росту захворюваності. Прийнятна вікова структура захворюваності, немає летальних випадків. Клінічний перебіг у більшості хворих не є тяжким. Наголошую, ще це результат тих карантинних заходів, які запроваджені. Дуже не хотілося б, щоб ми втратили отакі показники. Тішить те, що невеликий відсоток дітей серед захворілих. Але мене непокоїть те, що у структурі захворілих побільшало осіб віком понад 60 років. Це дуже небезпечна категорія у плані можливих клінічних наслідків. Тому навіть з врахуванням картопляного сезону ми маємо різко обмежити наше спілкування”, – наголосив Володимир Паничев.

Інфікування коронавірусом можливе і під час сільськогосподарських робіт, – зазначають лікарі. Відтак жителів краю просять дотримуватися карантинних і санітарно-гігієнічних правил.

Софія Романська

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